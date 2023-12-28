Джервонта Девіс вирішив змінити своє ім'я через прийняття нової релігії.

Непереможений чемпіон світу в трьох вагових категоріях Джервонта Девіс вирішив прийняти іслам і змінити своє ім'я.

Як повідомляє Boxing Kingdom, тепер у новій релігії зірковий боксер називатиме себе Абдул Вахід.

Таким чином, 29-річний американський боксер повторив вчинок легендарного Мухаммеда Алі. У свій час культовий спортсмен також прийняв іслам і змінив своє ім'я з Кассіуса Клея на всесвітньо відоме Мухаммед Алі.

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Джервонта Девіс дебютував на професійному рингу в 2013 році. Перший чемпіонський пояс американець завоював у січні 2017 року, ставши чемпіоном IBF у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

У грудні 2019 року Джервонта завоював чемпіонський пояс WBA в легкій вазі (до 61,2 кг), нокаутувавши представника Куби Юріоркіса Гамбоа.

У червні 2021 року Девіс здобув перемогу технічним нокаутом проти американця Маріо Барріоса і завоював титул WBA в першому напівсередньому дивізіоні (до 63,5 кг).

У своєму останньому бою Джервонта Девіс нокаутував зіркового співвітчизника Раяна Гарсію і захистив титул чемпіона світу за версією WBA.

Всього в послужному списку американського боксера 29 перемог в 29 боях на профі-рингу. 27 поєдинків він закінчив достроково.

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