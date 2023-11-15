Олександр Усик хоче провести бій на стадіоні "Олімпійський".

Чинний володар титулів IBF, IBO, WBA і WBO Олександр Усик розповів про бажання провести поєдинок у Києві.

Український чемпіон заявив, що організовує бій на стадіоні "Олімпійський" після перемоги України у війні з російськими окупантами.

"Зараз ми не можемо цього зробити, тому що в нашій країні йде війна. Але після нашої перемоги, я обов'язково організую поєдинок на "Олімпійському" в Києві для того, щоб порадувати свою рідну публіку і кожного українця, який прийде на стадіон.

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Для мене особисто велика мотивація і вдячність тим хлопцям, які захищають нашу країну. Коли я спілкуюся з ними по телефону, я бачу їхні обличчя, бачу їхню посмішку, бачу їхні емоції. Коли вони кричать: "Так!! Перемога!!". Це також їх частина перемоги. Знаєте, коли я боксую, виграє вся моя країна і всі ті, хто за мене вболівають", - наводить слова Олександра Усика TNT Sports Boxing.

Додамо, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді проти британця Тайсона Ф'юрі. На кону в цьому бою стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Очікується, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться в лютому 2024 року.

Варто відзначити, що переможець поєдинку Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в королівському дивізіоні. Крім того, переможець цього бою стане першим в історії володарем 4 головних поясів в хевівейті.

Нагадаємо, останнім абсолютним чемпіоном хевівейта був Леннокс Льюїс. У 1999 році він переміг Евандера Холіфілда. Однак тоді на кону стояли тільки три пояси - WBC, IBF і WBA.

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