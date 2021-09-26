Британський екс-чемпіон був небагатослівний.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і його промоутер Едді Хірн прокоментували поразку від Олександра Усика.

Джошуа опублікував короткий пост в Twitter:

"Зберігайте позитивний настрій, навіть якщо світ руйнується прямо перед вами. Лондон, Я люблю тебе і кожен раз дякую".

Хірн в коментарі Sky Sports підкреслив, що Усик переміг заслужено, так як був краще:

"Усик увійшов в історію. Ніяких скарг від Джошуа, але це важка поразка. Він вирішив битися з найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Він повинен отримати визнання за це. Він був переможений кращим боксером".

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Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар