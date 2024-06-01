Наразі остаточне рішення ще не ухвалено.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що бій 1 червня між Філіпом Хрговичем та Даніелем Дюбуа відбудеться за тимчасовий титул надважкої ваги. Відомо, що раніше прогнозувалось, що IBF позбавить Олександра Усика титулу, аби Хргович, як обов'язковий претендент, бився за повноцінний титул. Про це повідомив онлайн-редактор боксу Майкл Бенсон сайту talkSPORT.

Зазначається, що наразі український боксер поки зберігає всі титули, проте переможець бою Хргович - Дюбуа може бути переведений у статус повноцінного чемпіона найближчими місяцями. Наразі рішення ще не ухвалено.

Відомо, що раніше команда Усика просила федерацію зробити виняток та зберегти титул до бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі в кінці року, аби і у другому поєдинку на кону був статус абсолютого чемпіона.

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Як писав УНІАН, британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір провести бій-реванш проти Олександра Усика. Як стало відомо, він відбудеться у жовтні в Саудівській Аравії.

Також повідомлялось, що Олександра Усика визнали найкращим боксером планети. Він посунув на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Третє місце посідає американець Теренс Кроуфорд.

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