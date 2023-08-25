Тарас Шелестюк впевнений у легкій перемозі Олександра Усика в бою проти Даніеля Дюбуа.

У суботу, 26 серпня, відбудеться бій володаря титулів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Своїм прогнозом на титульний поєдинок поділився відомий український боксер Тарас Шелестюк.

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"Мій прогноз, що це буде легкий бій для Сані Усика, і він зробить шоу і завершить поєдинок нокаутом після 6-го раунду, не раніше. Тому що потрібно дати глядачам шоу і Усик це зможе зробити", - написав Шелестюк у своєму Instagram.

Поєдинок Усик - Дюбуа пройде в польському Вроцлаві на стадіоні "Tarczynski Arena". Також в андеркарді цього бою виступлять відомі українські боксери: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші.

Для українського боксера це буде 21-й бій у професійній кар'єрі. У попередніх 20 поєдинках Усик здобув 20 перемог. У послужному списку Даніеля Дюбуа 19 перемог і одна поразка в 20 боях на профі-рингу.

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