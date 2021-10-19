Олег Малиновський вважає, що Джошуа буде непросто в реванші з Усиком.

Український боксер Олег Малиновський (27-0, 8 КО) висловив свою думку щодо майбутнього реваншу володаря поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Джошуа зараз розуміє, що перебоксувати Саню він не зможе. Він, напевно, буде піднімати руки, йти вперед і все-таки намагатися вдарити. Вийде у нього це зробити чи ні? Я думаю, навряд чи, звичайно", - заявив Малиновський.

На думку Малиновського, Джошуа повинен змінити свій підхід, в іншому випадку перспектив у британця буде мало.

"Якщо Джошуа нічого не поміняє, то реванш буде таким же, яким був перший бій – одностороннім. Саня, однозначно. Хоча Саня теж відчув Джошуа. Думаю, тепер він розуміє, що можна вигравати і достроково. Начебто він і хотів це зробити, але його кут притримав".

Український боксер повністю впевнений в тому, що реванш між Усиком і Джошуа відбудеться.

"Чи відбудеться реванш? Думаю, так, чому ні? Він же в контракті прописаний. А що тоді робити Джошуа, зав'язувати чи що?", - сказав Малиновський в інтерв'ю Youtube-каналу B1Boxing.

Читайте такожЕкс-чемпіон світу висловився про можливий поєдинок Усик - Ф'юріНагадаємо, у вересні поточного року відбувся чемпіонський бій між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа. На кону стояли чемпіонські пояси в суперважкій вазі WBA, IBF, WBO і IBO, що належать Джошуа на той момент. Перемогу в поєдинку здобув український супертяж одноголосним рішенням суддів.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Владимир Медяник