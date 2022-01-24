Британський боксер готовий взяти відступні в розмірі 15 мільйонів фунтів.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий почекати з реваншем з українським чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком.

Як повідомляє The Telegraph, Джошуа готовий взяти відступні у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів і відмовитися від негайного реваншу з Усиком на користь чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Джерело стверджує, що мегафайт за звання абсолютного чемпіона може відбутися на Близькому Сході. При цьому очікується, що Джошуа першим отримає можливість битися з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.

Читайте також"На кримському кордоні кошмарять": Усик розповів, коли востаннє був на півостровіПідтвердив інформацію про переговори по одній з найбільш очікуваних подій року в світовому спорті і промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен.

"Ми все ще працюємо над деталями, але я вірю, що доб'ємося певного прогресу і тоді найближчими днями нам буде що оголосити.

Всі в боксі хочуть побачити бій між Усиком і Тайсоном за звання абсолютного чемпіона світу. Я хочу бачити цей поєдинок просто як фанат. Так що це бій, який ми намагаємося організувати", - наводить слова Уоррена The Sun.

З іншого боку, Ф'юрі потрібно домовитися з Ділліаном Уайтом, який є обов'язковим претендентом на його титул. Команди бійців ніяк не можуть провести промоутерські торги, які дозволили б прояснити ситуацію навколо їх можливого бою.