Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий почекати з реваншем з українським чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком.
Як повідомляє The Telegraph, Джошуа готовий взяти відступні у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів і відмовитися від негайного реваншу з Усиком на користь чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.
Джерело стверджує, що мегафайт за звання абсолютного чемпіона може відбутися на Близькому Сході. При цьому очікується, що Джошуа першим отримає можливість битися з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.
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"Ми все ще працюємо над деталями, але я вірю, що доб'ємося певного прогресу і тоді найближчими днями нам буде що оголосити.
Всі в боксі хочуть побачити бій між Усиком і Тайсоном за звання абсолютного чемпіона світу. Я хочу бачити цей поєдинок просто як фанат. Так що це бій, який ми намагаємося організувати", - наводить слова Уоррена The Sun.
З іншого боку, Ф'юрі потрібно домовитися з Ділліаном Уайтом, який є обов'язковим претендентом на його титул. Команди бійців ніяк не можуть провести промоутерські торги, які дозволили б прояснити ситуацію навколо їх можливого бою.
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- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, при якій Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі влаштувати бій.