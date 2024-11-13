Майк Тайсон уже зовсім скоро, вперше за 19 років, вийде на ринг.

У ніч на 16 листопада відбудеться бій між легендарним Майком Тайсоном і боксером-блогером Джейком Полом. Це відбудеться на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас, США.

Це буде перший і, можливо, останній вихід на ринг Тайсона з 2005 року. Зараз йому вже 58 років і йому протистоятиме молодий, 27-річний боєць. Тайсон має отримати за бій гарантовані 20 мільйонів доларів, а його супротивник удвічі більше.

Де дивитися бій Майк Тайсон - Джейк Пол

Відомо, що право на офіційну пряму трансляцію надано стримінговому відеосервісу Netflix, для якого це буде "дебют" у цій галузі. Подивитися поєдинок зможе будь-хто, хто оформить підписку.

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Крім того, відомо, що бій матиме офіційний статус - результат зарахують у залік обох спортсменів. Однак його тривалість становитиме всього 8 раундів, по 2 хвилини кожен, за умови використання стандартних боксерських рукавичок.

Початок шоу заплановано на 03:00 за київським часом, 16 листопада. Однак сам поєдинок між Тайсоном і Полом очікується не раніше п'ятої години ранку.

Інші новини зі світу боксу

Раніше УНІАН повідомляв, що Ломаченко подумує про завершення кар'єри. "Джервонта Девіс вів переговори про бій із Василем Ломаченком, який подумує про завершення кар'єри, і після того, як перспектива бою провалилася", - написав інсайдер.

Крім того, Джошуа завдав Нганну нищівної поразки під час поєдинку в Саудівській Аравії. Джошуа навіть похвалив Нганну за те, як той бився проти Ф'юрі.

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