За словами Ентоні Джошуа, ця перемога не принесла йому задоволення, адже він вже зосереджений на наступному поєдинку.

Британський боксер Ентоні Джошуа переміг колишнього володаря титулу UFC Френсіса Нганну у поєдинку, який відбувся в Саудівській Аравії.

Відомо, що сьогодні, 9 березня, колишньому дворазовому чемпіону світу вдалося розгромити ексзірку ММА нокаутом у другому раунді, завдавши потужного удару правою.

Проте після закінчення поєдинку Джошуа відзначив жовтневий бій свого суперника з Тайсоном Ф'юрі.

"Коли я побачив бій з Ф'юрі, я подумав: "Чорт забирай, цей хлопець вміє битися, я хочу спробувати", - додав британський боксер.

Він наголосив, що Нганну був "натхненником" та "великим чемпіоном", тому ця невдача не має забирати його можливості.

"Він може прийти знову. Я сказав йому, що він не повинен залишати бокс. Він провів два бої, і він бився з найкращими", - зазначив Джошуа.

Своєю чергою в інтерв'ю Sky News Джошуа наголосив, що ця перемога "не принесла йому задоволення", тому він готовий до наступного поєдинку.

"Важкий дивізіон - один з найжорсткіших у світі. Це те, що є. Люди можуть ставити мені питання, я кожного разу роблю все можливе, але я навіть не радію з приводу перемоги. До наступного... вперед", - пояснив він.

Що відомо про Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну

Ентоні Джошуа є колишнім дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі. В 2016-2021 роках він мав такі титули, як WBA, WBO та IBF.

Британський боксер вдруге втратив звання об'єданого чемпіона світу у вересні 2021 року. Сталося це після перемоги українця Олександра Усика в бою з Джошуа, який також розгромив його в реванші в 2022 році.

Загалом на професійному ринзі Джошуа здобув 28 перемог, серед яких 25 - з нокаутом. Також він зазнав трьох поразок.

Френсіс Нганну - франко-камерунський боєць змішаних бойових мистецтв, був претендентом на титут чемпіона UFC у важкій ваговій категорії.

Відомо, що Нганну раніше жив на вулиці та не мав можливості отримати освіту. В 22 роки він надихнувся боями Майка Тайсона, та почав займатися боксом, вже в 26 він виїхав до Франції, аби стати професійним спортсменом. Після того, як він приїхав до Парижу, то жив на вулицях міста. Вже з 2013 року він почав безплатно навчатися в залі ММА.

В жовтні 2023 року Нганну зустрівся на рингу з чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії Тайсоном Ф'юрі. Під час бою вони протрималися всі 10 раундів, де врешті-решт судді визнали перемогу Тайсона, проте багато фанатів та експертів після цього звинувачували суддів в упередженості та називали переможцем саме Нганну.

Світовий бокс: останні новини

Як писав УНІАН, всесвітньовідомий боксер Майк Тайсон вийде на ринг проти зірки YouTube Джейка Пола. Бій будуть транслювати на Netflix.

"Джейк Пол проти Майка Тайсона - це бій мрії, який буває раз у житті, і я очікую, що це буде найпопулярніша боксерська подія в сучасній історії боксу", - зазначив співзасновник компанії Пола Most Valuable Promotions Накіс Бідаріан.

Після цього Тайсон зробив різку заяву щодо майбутнього поєдинку з блогером. За його словами, він планує закінчити шлях молодого спортсмена в боксі.

"Він значно виріс як боксер за ці роки, тож буде дуже весело побачити, що може зробити воля та амбіції "дитини" з досвідом і здібностями GOAT. Я дав старт його шляху в боксі в андеркарті мого бою з Роєм Джонсом, а тепер я планую завершити його", - наголосив боксер.

Вас також можуть зацікавити новини: