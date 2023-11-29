Майк Тайсон поділився спогадами про свою кар'єру.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився секретом успіху.

Легендарний боксер розповів, що домінувати в рингу йому допомагала робота ніг. Саме це, на думку спортсмена, є ключем до успіху.

"Швидкість, вибухова сила і спритність. Пам'ятайте, що я був суперважковаговиком, який рухався як набагато менший боєць. Моя робота ніг теж. Робота ніг є ключем до того, щоб бути великим бійцем", - наводить слова Майка Тайсона BoxingSocial.

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Нагадаємо, Майк Тайсон завершив професійну кар'єру в 2005 році. На профі-рингу легендарний американець провів 56 боїв, в яких здобув 50 перемог (44 - нокаутом) і зазнав 6 поразок.

Свій останній бій у професійній кар'єрі Майк Тайсон провів 11 червня 2005 року проти ірландського боксера Кевіна Макбрайда. Американець програв технічним нокаутом у шостому раунді.

Додамо, що Майк Тайсон готував екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну до поєдинку проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Камерунець відправив у нокдаун "Циганського короля" в третьому раунді, але не зміг розвинути успіх і програв бій роздільним рішенням суддів.

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