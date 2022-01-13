Джордж Камбосос-молодший склав перелік своїх наступних опонентів.
Про це 28-річний австралійський боксер написав в себе у Тwitter.
Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) користувачі соцмережі звинуватили в тому, що він уникає серйозної сутички з претендентами на титули. Проте Камбосос пообіцяв побитися з українцем Василем Ломаченком та американцями Девіном Хейні й Джервонтою Девісом на прізвисько "Танк".
"Заспокойтеся, я даю фанатам те, чого вони хочуть. Хейні, Лома, "Танк" - всі вони отримають своє один за одним", - написав Джордж.
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Нагадаємо, що раніше непереможний американець назвав Ломаченка найкращим у легкому дивізіоні.
I blocked you because off other comments towards something else which I found disgusting!! Nothing to do with anything boxing related tbh! Settle down buddy I’m the giving the fans what they want 👊🏻 Haney/Loma/Tank they’ll all get it 1 by 1— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 11, 2022
Ситуація в легкій вазі: головне
- Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA та IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Василю Ломаченку.
- Український боксер 12 грудня впевнено побив Річарда Коммі й тепер займає друге місце в рейтингу найкращих представників легкого дивізіону від BoxRec.
- Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Раян Гарсія, а також Шакур Стівенсон.
- Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить в число можливих суперників австралійця.