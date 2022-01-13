Джордж Камбосос-молодший / фото АВС

Джордж Камбосос-молодший склав перелік своїх наступних опонентів.

Про це 28-річний австралійський боксер написав в себе у Тwitter. 

Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) користувачі соцмережі звинуватили в тому, що він уникає серйозної сутички з претендентами на титули. Проте Камбосос пообіцяв побитися з українцем Василем Ломаченком та американцями Девіном Хейні й Джервонтою Девісом на прізвисько "Танк".    

"Заспокойтеся, я даю фанатам те, чого вони хочуть. Хейні, Лома, "Танк" - всі вони отримають своє один за одним", - написав Джордж.

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Нагадаємо, що раніше непереможний американець назвав Ломаченка найкращим у легкому дивізіоні.

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