Джордж Камбосос-молодший знову дав обіцянку.

Джордж Камбосос-молодший склав перелік своїх наступних опонентів.

Про це 28-річний австралійський боксер написав в себе у Тwitter.

Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) користувачі соцмережі звинуватили в тому, що він уникає серйозної сутички з претендентами на титули. Проте Камбосос пообіцяв побитися з українцем Василем Ломаченком та американцями Девіном Хейні й Джервонтою Девісом на прізвисько "Танк".

"Заспокойтеся, я даю фанатам те, чого вони хочуть. Хейні, Лома, "Танк" - всі вони отримають своє один за одним", - написав Джордж.

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Нагадаємо, що раніше непереможний американець назвав Ломаченка найкращим у легкому дивізіоні.

I blocked you because off other comments towards something else which I found disgusting!! Nothing to do with anything boxing related tbh! Settle down buddy I’m the giving the fans what they want 👊🏻 Haney/Loma/Tank they’ll all get it 1 by 1 — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 11, 2022

Ситуація в легкій вазі: головне