Ганський боксер зумів вистояти всі 12 раундів у бою з Ломаченком.

У ніч на 12 грудня в Нью-Йорку (США) пройшов вечір боксу. Головною подією став поєдинок між українським боксером Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

Бій тривав всі 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко.

Василь Ломаченко завдав 248 ударів в бою з Річардом Коммі за пояс Інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією WBO.

Ломаченко реалізував 45% своїх ударів. з них 60 джебів і 188 сильних ударів. 36 ударів було нанесено в 7-му раунді.

У той же час Коммі зміг реалізувати тільки 12% ударів (33).

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів 117-110, 119-108, 119-108.

Ломаченко став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Авторитетний портал BoxingScore віддав Ломаченку 11 з 12 раундів

Автор: Володимир Медяник