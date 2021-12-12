Ганський боксер продемонстрував чудеса стійкості в бою з Ломаченком.

У ніч на 12 грудня на арені спорткомплексу "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку (США) відбувся поєдинок між українським боксером Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі. Перемогу в ньому здобув українець.

Поєдинок проходив у легкій вазі (до 61,235 кг) і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок - 117:110 і двічі 118:09.

У сьомому раунді Ломаченко відправив коммі в нокдаун, але ганець зумів продовжити бій.

Найкращі моменти бою:

Нагадаємо, Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, включаючи легкий дивізіон. У жовтні 2020 року українець в об'єднавчому поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу в цій вазі програв американцеві Теофімо Лопесу. Пункту про реванш прописано не було, і повернення в коло чемпіонів здавалося для українця чимось неймовірним. До слова, Коммі, будучи чемпіоном світу за версією IBF в легкій вазі, також втратив свій пояс в поєдинку з Лопесом.

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Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Авторитетний портал BoxingScore віддав Ломаченко 11 з 12 раундів.

Після перемоги над коммі Василь Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Автор: Володимир Медяник