Бій двох непереможних боксерів Еррола Спенса і Теренса Кроуфорда відбудеться 29 липня.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився своєю думкою про майбутній поєдинок Еррола Спенса і Теренса Кроуфорда.

57-річний екс-боксер заявив, що переможцем мегафайту стане Теренс Кроуфорд.

"Знаєте, чим ближче стає поєдинок. Я дійсно вірю, що Кроуфорд переможе в цьому бою. З цими затяжками. Якась заплутана ситуація. Обидва виглядають класно. Кроуфорд переможе. Але якщо Теренс переможе легко, я буду дуже здивований.

Мені більше подобається стиль Спенса. Однак Кроуфорд занадто хороший у тому, що робить завдяки своєму стилю. Еррол не повинен давати супернику бити назустріч. Він повинен викидати удар за ударом, насідати на суперника з силовими ударами", - наводить слова Тайсона FightHype.

Бій Спенс - Кроуфорд пройде 29 липня в Лас-Вегасі на "T-Mobile Arena". Це один з найбільш очікуваних поєдинків останніх кількох років. На кону в цьому бою звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

Нагадаємо, Еррол Спенс володіє поясами WBA Super, WBC і IBF, а Теренс Кроуфорд - титулом WBO.

Варто відзначити, що Кроуфорд може стати першим в епоху чотирьох поясів представником чоловічого боксу, який стане абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. Раніше Теренс володів усіма поясами в суперлегкій вазі.

У послужному списку Спенса 28 перемог (22 нокаутом) у професійній кар'єрі. Свій останній бій Еррол провів у квітні 2022 року, перемігши Іорденіса Угаса в об'єднавчому поєдинку за титули WBC, WBA та IBF у напівсередній вазі.

Теренс на профі-рингу здобув 39 перемог (30 нокаутом) в 39 боях. Торік Кроуфорд здобув дострокову перемогу в бою з Давидом Аванесяном і захистив чемпіонський пояс WBO.

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