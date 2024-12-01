Відомо, що у 2009 році Кевін Джонсон програв у бою Віталію Кличку.

Американсько-російський боксер Кевін Джонсон, який був претендентом на титул у суперважкій вазі та суперником українського бійця Віталія Кличка, вирішив приєднатися до російської армії. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як стало відомо, спортсмен має намір пройти курс молодого бійця у збройних силах РФ.

"Дайте мені позашляховик, пістолет - я готовий. Я боєць, я воїн. Я готовий до служби! Готовий взятися за зброю, готовий діяти! Я був народжений для цього!", - сказав Джонсон.

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За інформацією російських видань, боксер приїхав оформляти військовий квиток в армійській вушанці, берцях та костюмі кольору хакі.

Відомо, що у 2009 році Джонсон програв Віталію Кличку одноголосним рішенням судів у поєдинку за титул WBC у суперважкій вазі.

Українські боксери та військові ЗСУ

Як писав УНІАН, влітку чемпіон світу з боксу Денис Берінчик приїхав на фронт до українських військових та помстився загарбникам РФ за атаку на дитячу лікарню "Охматдит". Зазначається, що він зробив постріл з гармати та передав "привіт" російським окупантам.

Також повідомлялось, що абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик прийшов в гості на новосілля до захисника Маріуполя Ростислава Приступи. За словами боксера, йому було дуже приємно поспілкуватися з українським військовим.

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