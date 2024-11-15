Майк Тайсон за одну мить став дуже злим, вдаривши після чого свого суперника.

Майк Тайсон вдарив свого супротивника, Джейка Пола, по обличчю під час фінального зважування перед поєдинком, який відбудеться вранці 16 листопада, за київським часом. На відео, яке набирає популярності в інтернеті, видно, що Пол підбирається до суперника навкарачки, а потім різко встає перед Тайсоном і отримує ляпас.

Спочатку важко знайти відповідь на питання, що саме змусило легендарного боксера перейти до агресії. Проте з іншого ракурсу стає зрозуміло - Пол наступить Тайсону на ногу.

Хоча, судячи з реакції молодого бійця, ляпас 58-річного боксера його не зачепив.

Що відомо про поєдинок Тайсон-Пол

Тривалість бою становить 8 раундів, по 2 хвилини кожен. Результат буде зарахований у залік обох спортсменів.

Сам поєдинок можна буде офіційно подивитися на стрімінговому сервісі Netflix. Для цього знадобиться оформити підписку.

Початок шоу заплановано на 03:00 за київським часом, 16 листопада. Однак головний бій - між Тайсоном і Полом очікується не раніше п'ятої години ранку.

Напередодні бою Тайсон і Пол багато виступали в ЗМІ, і Тайсон неодноразово заявляв, що планує знищити Пола. Один з таких моментів стався, коли Тайсон дивився прес-конференцію за участю суперника, на якій той заявив, що планує нокаутувати Тайсона.

"Між мною і Джейком є принципова різниця. Він - штучний вбивця. Телебачення і газети зробили його вбивцею. А я - природжений вбивця", - зазначив Тайсон.

Інші новини про Майка Тайсона

Раніше УНІАН повідомляв, що Тайсон натякнув на свого фаворита. "Послухайте, Усик усіх здивував. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі занадто багато грав на рингу", - сказав екс-чемпіон світу.

Крім того, останній, хто бився з Тайсоном, закликав Джейка Пола бути обережним.

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