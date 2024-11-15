Майк Тайсон вдарив свого супротивника, Джейка Пола, по обличчю під час фінального зважування перед поєдинком, який відбудеться вранці 16 листопада, за київським часом. На відео, яке набирає популярності в інтернеті, видно, що Пол підбирається до суперника навкарачки, а потім різко встає перед Тайсоном і отримує ляпас.
Спочатку важко знайти відповідь на питання, що саме змусило легендарного боксера перейти до агресії. Проте з іншого ракурсу стає зрозуміло - Пол наступить Тайсону на ногу.
Хоча, судячи з реакції молодого бійця, ляпас 58-річного боксера його не зачепив.
Що відомо про поєдинок Тайсон-Пол
Тривалість бою становить 8 раундів, по 2 хвилини кожен. Результат буде зарахований у залік обох спортсменів.
Сам поєдинок можна буде офіційно подивитися на стрімінговому сервісі Netflix. Для цього знадобиться оформити підписку.
Початок шоу заплановано на 03:00 за київським часом, 16 листопада. Однак головний бій - між Тайсоном і Полом очікується не раніше п'ятої години ранку.
Напередодні бою Тайсон і Пол багато виступали в ЗМІ, і Тайсон неодноразово заявляв, що планує знищити Пола. Один з таких моментів стався, коли Тайсон дивився прес-конференцію за участю суперника, на якій той заявив, що планує нокаутувати Тайсона.
"Між мною і Джейком є принципова різниця. Він - штучний вбивця. Телебачення і газети зробили його вбивцею. А я - природжений вбивця", - зазначив Тайсон.
Інші новини про Майка Тайсона
Раніше УНІАН повідомляв, що Тайсон натякнув на свого фаворита. "Послухайте, Усик усіх здивував. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі занадто багато грав на рингу", - сказав екс-чемпіон світу.
Крім того, останній, хто бився з Тайсоном, закликав Джейка Пола бути обережним.