Девід Аллен впевнений у перемозі Тайсона Ф'юрі в бою з українцем.

Відомий британський боксер Девід Аллен висловився про потенційний бій між чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

30-річний британець вважає, що перемогу в бою за титул абсолютного чемпіона світу здобуде "Циганський король".

"Переможе Ф'юрі. Я вважаю, що він занадто великий. Якщо відверто, Усик - не великий боєць, не самий фізично сильна людина на планеті. Мені здається, що Тайсон до нього підбереться.

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Тайсон занадто великий для Усика. Вони обидва - найкращі таланти цього покоління суперважкоатлетів. Ф'юрі - особливий хлопець. У нього є вайб цих особливих спортсменів, які вміють робити все. Ймовірно, Усик знаходиться на тому ж рівні, але не можна уникнути різниці в габаритах, так як вона величезна. І мова не тільки про зростання, Ф'юрі набагато більший за Усика", - сказав Аллен в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing UK.

Крім того, Девід Аллен заявив, що отримав пропозицію від Олександра Усика відправитися в тренувальний табір українця.

"Усик сам говорив мені, що якщо буде битися з Ф'юрі, то запросить мене в свій табір. Стилістично я ідеальний для підготовки до Ф'юрі. Це говорить вам про те, як я боксував в залі в порівнянні з нашим поєдинком на рингу. Так що якщо цей бій відбудеться, то піде парочка цікавих дзвінків. Один - від команди Усика мені, а другий - від мене Ф'юрі. Я скажу йому, що поїду в Україну", - заявив Аллен.

Очікується, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться в лютому або березні цього року. Олександр Красюк розповів, що найефективнішою робочою датою для бою з Ф'юрі є 4 березня.

Усик - Ф'юрі: перед боєм

На рахунку 34-річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів проти Дерека Чісори 3 грудня цього року. "Циганський король" здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

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