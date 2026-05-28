Стало відомо, хто стане наступним суперником Усика

Після перемоги над Ріко Верхувеном Олександр Усик розглядає два варіанти наступного бою – проти Агіта Кабаєла або у реванші з нідерландцем.

Олександр Усик у ніч на 24 травня здобув перемогу технічним нокаутом у напруженому бою проти Ріко Верхувена, успішно захистивши титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.

Після поєдинку стало відомо, що наступним суперником українця може стати або німецький боксер Агіт Кабаєл, або сам Верхувен у реванші, пише 24 канал.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що пріоритетним варіантом є бій Усика проти Кабаєла, який є офіційним претендентом на титул WBC.

Відео дня

Водночас він наголосив, що Ріко Верхувен також заслуговує на реванш, тому можливий сценарій двох боїв поспіль – спершу з Кабаєлом, а потім повторна зустріч із нідерландцем.

"Ми хочемо побачити бій з Кабаєлем, а потім реванш з Ріко", – зазначив Аль аш-Шейх.

Сам Усик заявив, що готовий зустрітися з обома потенційними суперниками, однак остаточне рішення ухвалюватиме разом зі своєю командою.

Напружений бій із Верхувеном

Нагадаємо, поєдинок проти Ріко Верхувена вийшов конкурентним. За підсумками 10 раундів один із суддів фіксував перемогу нідерландця, а два інших – нічию.

Ключовим став 11-й раунд, у якому Усик відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив бій за секунду до гонга.

Рішення судді викликало дискусії серед частини експертів, які вважають, що зупинка була передчасною. Попри суперечки, перемога дозволила українцю зберегти чемпіонські пояси та зміцнити статус одного з головних боксерів надважкої ваги.

Вас також можуть зацікавити новини: