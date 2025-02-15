Український боксер уперше опинився в списку найбагатших боксерів за рік, заробивши цілий статок.

Український боксер Олександр Усик уперше увійшов до списку 10 найбагатших спортсменів за сумою заробітку за один рік. Він перебуває на 7 місці в топі, обігнавши футболістів Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе, а також гольфіста Джона Рама, адже за 2024 рік заробив 122 мільйони доларів, пише Sportico.

Основну частину доходу, як повідомляється, становлять гонорари за бої, які він провів проти британця Тайсона Ф'юрі - у травні та в грудні - у сумі $120 млн.

Що ще відомо про цей топ

Другий рік поспіль перше місце посідає португальський футболіст Кріштіану Роналду. Йому вже виповнилося 40 років, але він навіть і не думає вішати бутси на цвях.

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Натомість легендарний спортсмен зіграв на своєму рекордному шостому чемпіонаті Європи минулого року і став першим гравцем у чоловічому футболі, який забив 900 голів за кар'єру. Сумарно за 2024 рік він заробив 260 мільйонів доларів - 215 мільйонів доларів від "Аль-Нассра" і 45 мільйонів доларів за межами поля.

Загальний список виглядає наступним чином:

Кріштіану Роналду - $260 млн; Стефен Каррі - $153,8 млн; Тайсон Ф'юрі - $147 млн; Ліонель Мессі - $135 млн; Леброн Джеймс - $133 млн; Неймар - $133,2 млн; Олександр Усик - $122 млн ; Карім Бензема - $116 млн; Кіліан Мбаппе - $110 млн; Джон Рам - $105,8 млн.

Інші новини про Олександра Усика

Раніше УНІАН повідомляв, що Усик хоче битися з чемпіоном UFC перед завершенням своєї кар'єри. "Шоу-бій" з Алексом Перейрою. Може бути. Чому б і ні? Алекс хоче", - сказав українець.

Крім того, Усик сказав, хто за всю кар'єру був для нього найскладнішим суперником. "Вважаю, що найскладніший суперник у моїй боксерській кар'єрі - це Дерек Чісора, мій друг. Гей, Дерек, я йду за тобою. Дерек - жахливий хлопець, жорсткий боксер. Він дуже жорсткий. Він міцний. З ним було важко", - заявив наш спортсмен.

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