Денис Берінчик проведе поєдинок проти Іси Чанієва.

Український боксер Денис Берінчик прокоментував майбутню зустріч у рингу з росіянином Ісою Чанієвим.

В ході прес-конференції Берінчик відповів на питання, чи відчуває він додатковий тиск перед боєм з росіянином через війну на Донбасі:

"Я з Краснодона, Луганська область. Вона на моїй території. Є моменти, звичайно. Але ми хотіли б, щоб спорт був поза політикою. Бокс - джентельменський вид спорту. Там все буде чітко, красиво і грамотно, по-чоловічому, по-пацанськи", - сказав Берінчик.

Він підкреслив, що Краснодон залишається частиною України:

"Краснодон - Україна, обов'язково. Багато людей там підтримують нашу країну і завжди підтримували. Вони заручники ситуації, в нелегкому замішанні. Більшість не виїжджають. Політика - це величезна річ".

Також Берінчик оцінив свого суперника:

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"Чанієв - цікавий суперник. Дивився його поєдинок, як він здолав "проспекта" з Казахстану. Вирубив його наглушняк. Вам всім сподобається, оскільки я давно не боксував, голодний і готовий пройти всю дистанцію. Але це бокс, все може закінчитися в будь-який момент".

Берінчик висловив упевненість, що Чанієв не приїхав в Україну, щоб відбувати номер: "Він не поїде додому, викинувши рушник".

"Краще за бокс тільки бокс. Всім пропоную, щоб мене дивилися. Підготуємо з командою яскравий вихід на бій", - додав українець.

Бій Берінчика і Чанієва пройде 18 грудня в Броварах. Українець захищатиме титул WBO International.

Берінчик - Чанієв: профайл боксерів

Попереднього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.

Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).

Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на даний момент бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.

Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.

Автор: Антон Дудар