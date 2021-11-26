Іса Чанієв - майбутній суперник Дениса Берінчика / фото Boxing911
Майбутній опонент непереможного українського боксера Дениса Берінчика росіянин Іса Чанієв запросив глядачів прийти на їхній бій 18 грудня в ТРЦ "Термінал" у Броварах.
"Вітаю усіх любителів боксу. 18 грудня у мене буде бій з Денисом Берінчиком. Запрошую усіх фанатів боксу подивитися наш поєдинок. Це буде грандіозне шоу - це найголовніший бій в моєму житті. Готуюся старанно, у мене зараз спаринг-сесії тривають. Бій буде видовищним", - сказав Чанієв.
Українець захищатиме титул WBO International.
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Берінчик - Чанієв: профайл боксерів
- Минулого разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.
- Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).
- Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на цю мить бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.
- Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.