Майбутній опонент непереможного українського боксера Дениса Берінчика росіянин Іса Чанієв запросив глядачів прийти на їхній бій 18 грудня в ТРЦ "Термінал" у Броварах.

"Вітаю усіх любителів боксу. 18 грудня у мене буде бій з Денисом Берінчиком. Запрошую усіх фанатів боксу подивитися наш поєдинок. Це буде грандіозне шоу - це найголовніший бій в моєму житті. Готуюся старанно, у мене зараз спаринг-сесії тривають. Бій буде видовищним", - сказав Чанієв.