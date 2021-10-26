Олександр Гвоздик вважає, що Теофімо Лопес зараз на піку своєї кар'єри.

Український екс-чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився своєю думкою про потенційний реванш Василя Ломаченка з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом.

Гвоздик вважає, що для Ломаченко бій проти Лопеса стане чи не останнім великим поєдинком, оскільки кар'єра Василя наближається до завершення.

Читайте також"Скульптора потрібно звільнити": фанати боксу розкритикували статую легендарного Тайсона (фото)"Як Ломаченко виступить, якщо отримає реванш з Лопесом? Послухайте, це хороше питання. У цій ситуації є дві сторони. З одного боку, Теофімо на своєму піку, а Ломаченко старіє. Я не думаю, що у Василя залишилося багато боїв, може бути, 2-4. Він буде битися ще кілька років.

У той же час я не скажу, що у Теофімо є психологічні проблеми, але складно, коли в 22 роки або близько того тобі на плечі звалюється велика слава. Важко витримати цей вантаж. Я не знаю. Буде цікаво подивитися бій Лопеса проти Джорджа Камбососа, а потім ми з'ясуємо, як він, ймовірно, може виступити в реванші з Ломаченком", - сказав Гвоздик в інтерв'ю Fightnews.

Раніше повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко погодив умови контракту на поєдинок з представником Гани Річардом Коммі.

Теофімо Лопес у свою чергу 27 листопада в Нью-Йорку вийде на ринг проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

Ломаченко-Лопес: що було раніше

Перша зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також Українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю.

Промоутер Лопеса і Ломаченко розповів, коли може статися реванш.

Автор: Володимир Медяник