Багатостраждальний бій Лопеса проти Камбососа отримав нову дату.

Бій за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі між володарем всіх поясів дивізіону американцем Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) і австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим (19-0, 10 КО) нарешті отримав офіційну дату і місце проведення.

Поєдинок Лопес-Камбосос відбудеться 27 листопада на малій арені (Hulu Theater) спорткомплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США). Про це повідомляє Новий організатор бою DAZN.

Варто відзначити, що це вже дев'ята дата для цієї багатостраждальної події. Лопес і Камбосос спочатку повинні були провести поєдинок 5 червня, потім дату змістили на 19 червня. Після того, як Лопес підхопив коронавірус, сутичку знову перенесли на 14 серпня, а трохи пізніше на 11 вересня.

Поєдинок мав відбутися 4 жовтня. Пізніше організатори вирішили перенести бій на 16 жовтня. Це було пов'язано з тим, що 4 жовтня пройде матч "Лас-Вегас Рейдерс" проти "Лос-Анджелес Чарджерс".

Бій мав відбутися на стрімінгу Triller, який виклав за подію понад 6 мільйонів доларів, але через постійні перенесення компанія витратила, за чутками, понад 10 мільйонів доларів і вирішила відмовитися від права організувати даний поєдинок.

Лопес-Камбосос: перед боєм

Востаннє Теофимо Лопес виходив на ринг в 18 жовтня проти українця Василя Ломаченка. Тоді одноголосним рішенням суддів перемога була віддана американцеві. У цьому бою українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, ставши абсолютним чемпіоном світу.

Відзначимо, що Теофімо Лопес категорично відмовляється давати реванш Василю Ломаченку, він заявив, що готовий битися з ким завгодно, крім українця.

У листопаді 2020 року в Британії Камбосос-молодший став обов'язковим претендентом, перемігши екс-чемпіона Лі Селбі роздільним рішенням суддів.

Автор: Владимир Медяник