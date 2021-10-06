В грудні український боксер проведе поєдинок проти Річарда Коммі.

Український боксер Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з представником Гани Річардом Коммі.

Про це повідомляє ESPN.

Бійці домовилися, що зустрінуться 11 грудня у Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden. Боксери вже узгодили ключові пункти контракту, їм залишилося поставити лише підписи в договорі.

Бій Ломаченка та Коммі буде, безперечно, головною подією вечору боксу від промоутерської компанії Top Rank. Протистояння колишніх чемпіонів світу розпочнеться після церемонії вручення "Нагороди Хайсмана" (приз найкращому гравцю в студентському американському футболі).

34-річний Коммі - перший африканський суперник у профі-кар'єрі Ломаченка.

Коммі стане вже другим суперником Ломаченка, якого раніше перемагав Теофімо Лопес. Першим таким був Масайоші Накатані.

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Річард Коммі: що про нього відомо

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном.

14 грудня 2019 року Коммі зустрівся в рингу з Теофімо Лопесом і зазнав поразки технічним нокаутом у другому раунді.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Всього на рахунку Коммі 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Автор: Артем Будрін