Промоутер Едді Хірн все ще вірить, що він зможе організувати поєдинок між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Цитує Хірна Manchester Evening News.
"Я переконаний, що бій Джошуа - Ф'юрі це все ще актуальна подія. Я обіцяю вам, що цей поєдинок відбудеться наприкінці цього року чи на початку наступного. Ф'юрі проти Джошуа - це надто велика битва, щоб не відбутися", - заявив Едді.
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Нагадаємо, що Ф'юрі спрогнозував поразку Джошуа нокаутом в реванші з Олександром Усиком.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в ринзі.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, за якої Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрітися в ринзі.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.