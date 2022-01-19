Едді Хірн не полишає надій.

Промоутер Едді Хірн все ще вірить, що він зможе організувати поєдинок між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Цитує Хірна Manchester Evening News.

"Я переконаний, що бій Джошуа - Ф'юрі це все ще актуальна подія. Я обіцяю вам, що цей поєдинок відбудеться наприкінці цього року чи на початку наступного. Ф'юрі проти Джошуа - це надто велика битва, щоб не відбутися", - заявив Едді.

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Нагадаємо, що Ф'юрі спрогнозував поразку Джошуа нокаутом в реванші з Олександром Усиком.

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