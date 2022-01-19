Едді Хірн / фото REUTERS

Промоутер Едді Хірн все ще вірить, що він зможе організувати поєдинок між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Цитує Хірна Manchester Evening News. 

"Я переконаний, що бій Джошуа - Ф'юрі це все ще актуальна подія. Я обіцяю вам, що цей поєдинок відбудеться наприкінці цього року чи на початку наступного. Ф'юрі проти Джошуа - це надто велика битва, щоб не відбутися", - заявив Едді.

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Нагадаємо, що Ф'юрі спрогнозував поразку Джошуа нокаутом в реванші з Олександром Усиком.

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