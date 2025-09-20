За словами Олександра Захожого, це дуже небезпечний панчер.

Український боксер Олександр Захожий заявив, що якось спарингував з Олександром Усиком та Віталієм Кличком. Крім того, він допомагав готуватися до поєдинків на рингу франко-камерунському бійцю змішаних бойових мистецтв Френсісу Нганну.

За словами Захожого, саме Нганну має найсильніший удар.

"Так, я спарингувався з п’ятьма олімпійськими чемпіонами та дуже відомими чемпіонами UFC. З кожним був окремий досвід, з кожним - гарний табір. У мене було одна тренувальна сесія з Френсісом Нганну, і це було дуже небезпечне тренування. Одного разу він вдарив моє плече, і це було боляче. Наступного дня моє плече було синє. Дуже небезпечний та дуже сильний панчер", - зауважив український суперважковаговик у коментарі Grafters_com.

Відео дня

Відомо, що Френсіс провів свій останній бій у PFL (Ліга професійних бійців - УНІАН) у жовтні 2024 року, достроково перемігши бразильського бійця Ренана Феррейру. Загалом у боксі він провів два поєдинки, в яких програв британцям Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Останні новини боксу

Раніше колишній чемпіон світу Девід Хей назвав єдиного боксера, який може перевершити Усика. На думку спортсмена, у 20-річного Мозеса Ітауми є величезний потенціал у цьому.

"Судячи з його перемоги над Ділліаном Вайтом - звучить шалено, я знаю, що це звучить ненормально - але в його грі немає слабких місць. Я не бачу, де хтось може пробити його, що він робить погано. Все просто дуже чисто, і я не думаю, що я бачив таке раніше", - зауважив Хей.

Також повідомлялось, що легендарні Майк Тайсон та Флойд Мейвезер проведуть поєдинок. Боксери підписали угоду на бій, який буде організовувати американська компанія CSI Sports/Fight Sports. Поки точна дата невідома, але було відомо, що поєдинок відбудеться навесні 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: