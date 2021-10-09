Тайсон Ф'юрі / фото REUTERS
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і екс-чемпіон Деонтей Вайлдер обмінялися непристойними жестами під час церемонії зважування.
Стоячи один навпроти одного, боксери показали один одному середні пальці. Також Ф'юрі показав той же жест на адресу фанатів Вайлдера.
Відзначимо, що британця і американця знову не підпустили близько один до одного, щоб уникнути бійки.
Деонтей Вайлдер / фото REUTERS
Нагадаємо, що Ф'юрі і Вайлдер зустрінуться в рингу вже втретє. Перший бій завершився внічию, а другий - перемогою британця.
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Ф'юрі - Вайлдер: що було перед боєм
- Під час прес-конференції перед боєм промоутер Ф'юрі заборонив боксерам влаштовувати дуель поглядів.
- Коментуючи це, Ф'юрі заявив, що вдарив би Вайлдера головою.
- На церемонії зважування обидва боксери показали рекордну для себе вагу.
- Обидва боксери впевнені у своїй перемозі. Так, Ф'юрі заявив, що буде бити Вайлдера, поки той не впаде, а американець впевнений, що поб'є Ф'юрі, після чого проведе бій з Олександром Усиком.