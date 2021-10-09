Британець і американець показали один одному середні пальці.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і екс-чемпіон Деонтей Вайлдер обмінялися непристойними жестами під час церемонії зважування.

Стоячи один навпроти одного, боксери показали один одному середні пальці. Також Ф'юрі показав той же жест на адресу фанатів Вайлдера.

Відзначимо, що британця і американця знову не підпустили близько один до одного, щоб уникнути бійки.

Нагадаємо, що Ф'юрі і Вайлдер зустрінуться в рингу вже втретє. Перший бій завершився внічию, а другий - перемогою британця.

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Автор: Антон Дудар