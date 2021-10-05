Деонтей Вайлдер вважає, що може зустрітися з Олександром Усиком в поєдинку за всі пояси.

Екс-чемпіон світу Деонтей Вайлдер заявив, що наступного року хотів би зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком.

Про це Вайлдер сказав у подкасті Last Stand Podcast, передає fightnews.info.

"Сподіваюся, що в цей час наступного року у нас буде абсолютний чемпіон. Я не знаю. Але коли я поб'ю Ф'юрі, і якщо Усик вдруге переможе Джошуа, а багато хто в світі пророкують, що це станеться, якщо тільки Ентоні нічого не змінить у своєму тренувальному таборі, то, думаю, Олександр буде людиною честі і поб'ється зі мною", - сказав Вайлдер.

Він висловив упевненість, що зможе перемогти Ф'юрі в третьому поєдинку:

"Я вважаю, що ми зможемо побачити цей бій, тому що я винесу Ф'юрі. У моїй голові немає ні найменшого сумніву в цьому. Тайсон не тренувався так само старанно, як я, він не хоче цього так сильно, як я. І він не знає, що на нього чекає. Вони ніколи не бачили такого Вайлдера. Ніхто не бачив мене таким. І я доведу це всім моїм скептикам і шанувальникам. 9 жовтня буде веселий вечір боксу".

Читайте такожЧемпіона світу Ф'юрі засмутила перемога Усика над Джошуа

"Якщо все складеться добре, якщо на той момент в Усика ще будуть титули, а я поб'ю Ф'юрі, то я думаю, що ви побачите це бій. Але подивимося, як вийде, оскільки коли у бійців з'являються пояси, вони поводяться забавно", - підсумував американець.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, коли він може відбутися.

У той же час чемпіон за версією WBC Ф'юрі проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Він відбудеться 9 жовтня.

Автор: Антон Дудар