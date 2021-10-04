Новий чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик впевнений, що зможе підійти до повторного бою з Ентоні Джошуа ще сильнішим й досконалішим.
Слова 34-річного боксера наводить DAZN.
"У бою з Джошуа я показав хороший виступ, але наступного разу я буду ще кращим. Я не відчуваю ніяких обмежень. Я буду сильнішим і швидшим в наступному бою. Ви завжди повинні долати свої межі за рахунок трудової етики, амбіцій і наполегливої роботи. Рухайтеся вперед і нікому не дозволяйте вас зупинити. Моя команда була ключовим чинником. Я повинен був дотримуватися стратегії тиску і підтримки темпу до кінця бою. Найголовніше - зберігати концентрацію. Треба було підтримувати тиск і залишатися зосередженим", - зазначив Усик.
Нагадаємо, що реванш між боксерами запланований орієнтовно на березень 2022 року.
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Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.