Бій Ф'юрі-Вайлдер відбудеться 9 жовтня на арені T-Mobile у Лас-Вегасі.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розкрив свій план на поєдинок із екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером зазначивши, що той нічого не зможе зробити, щоб зупинити його.

Ф'юрі заявив, що накинеться на Вайлдера з першого раунду і буде бити суперника, поки той не впаде на ринг, пише Boxing News 24/7.

"У мене був один із кращих тренувальних зборів, який я коли-небудь проводив. У мене немає травм, і я можу бити дуже сильно. Я змінив свій стиль із контрпанчера в агресивного нокаутера, для чого знадобилося шість тижнів тренувань. Я прогнозую черговий нокаут. Ми збираємося почати завдавати удари з першого раунду. І я не перестану бити Вайлдера, поки він не впаде", - сказав Ф'юрі.

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Нагадаємо, бій Ф'юрі-Вайлдер відбудеться 9 жовтня на арені T-Mobile у Лас-Вегасі.

Ф'юрі - Уайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі вставав після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог у 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера в грудні 2020 року, але цього не сталося.

У серпні цього року Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу. Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, коли він може відбутися.

Водночас чемпіон за версією WBC Ф'юрі проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Він відбудеться 9 жовтня.

Автор: Олександр Топчій