Тайсон Ф'юрі хотів, щоб переміг його співвітчизник.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що його засмутила перемога Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

Слова Ф'юрі наводить Yahoo.

"Чи дивився я бій Джошуа - Усик? Так. Чи був я абсолютно засмучений перемогою Усика? Так, так і було. Я сподівався, що Джошуа переможе, але він не зміг, і це не моя справа", - сказав Ф'юрі.

"Усик виконав свою роботу. Він повинен був робити те, що робив, і все. А Джошуа повинен був робити те, що він зазвичай робить", - додав британець.

Ф'юрі при цьому не став критикувати Джошуа за поразку:

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"Я не зацікавлений в тому, щоб бити лежачого. Це не в моєму стилі. Мені подобається чіплятися до тих, хто досягає успіху і знаходиться на вершині. Мені не подобається чіплятися до людей, які перебувають у занепаді та, ймовірно, не дуже добре почуваються ментально після такого довгого царювання".

Британець також висловив думку, що ні Усик, ні Джошуа не змогли б перемогти Деонтея Вайлдера:

"Єдине, що мене турбує - перемога над Деонтеєм Вайлдером. Це найнебезпечніший суперважковаговик. На мою думку, Вайлдер впевнено поб'є Джошуа, Усика і всіх інших суперважковаговиків. Однак йому не вдасться перемогти мене".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, коли він може відбутися.

У той же час чемпіон за версією WBC Ф'юрі проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Він відбудеться 9 жовтня.

Автор: Антон Дудар