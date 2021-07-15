Поєдинок двох суперважковаговиків перенесено на осінь.

Промоутерська компанія Top Rank оголосила нову дату поєдинку між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером, який довелося перенести через коронавірус.

Про це повідомляє Twitter Top Rank.

Поєдинок перенесено на 9 жовтня. Бій відбудеться в Лас-Вегасі на арені T-Mobile.

Нагадаємо, що спочатку бій був запланований на 24 липня.

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Ф'юрі - Уайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі піднімався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера в грудні 2020, але цього не сталося.

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Автор: Антон Дудар