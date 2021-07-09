Скоріш за все боксери проведуть свій третій бій восени.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі інфікувався коронавірусом. Його третій бій з Деонтеєм Вайлдером тепер під загрозою зриву.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у четвер, 8 липня, в таборі Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу. Офіційне рішення про перенесення бою ще не прийняте, але така ймовірність дуже висока.

Ф'юрі та Вайлдер мали вийти у ринг 24 липня у Лас-Вегасі, але зараз незрозуміло як будуть розвиватися події. Арбітражний суд постановив, що Ф'юрі мусить захистити свій чемпіонський пояс WBC у бою з Вайлдером, а відтак об'єднавчий супербій між одіозним британцем та Ентоні Джошуа буде організований пізніше.

Читайте такожБританський боксер Ф'юрі потролив Україну після матчу з Англією

Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера у грудні 2020, але цього не трапилося.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін