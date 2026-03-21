'Захотів приїхати сам': Усик розповів про візит Джошуа до України

За словами українського боксера, британець був вражений поїздкою.

Український боксер Олександр Усик висловився про візит британського спортсмена Ентоні Джошуа до України. Відомо, що британець вже скуштував українські страви, послухав наші пісні та відвідав меморіал пам'яті загиблих воїнів на Майдані Незалежності. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Є два види іноземців: які бояться і не їдуть, і які кажуть: "Так, ми готові". Ось Джей - це один із тих, що, коли ми почали спілкуватися, і я йому сказав, що ми на декілька днів поїдемо в Україну, то він відповів, що не був ще в нашій державі. Тому коли я спитав, чи він хоче, він відповів: "так"", - розповів боксер.

За словами Усика, Джошуа їхав до України з натхненням.

"Я йому показав сьогодні головні речі для мене. Ми поїхали помолилися, зʼїздили на Майдан Незалежності. На меморіалі памʼяті є не лише й українці, які загинули, а й люди, які приїхали з інших країн. Тому Джошуа був вражений побаченим", - додав чемпіон.

Раніше Усик назвав дві речі, на які ніколи не погодився б. За його словами, у складні часи для нього найскладнішим було залишатися вірним своїм принципам.

"Я ніколи не погоджувався виступати за іншу країну або програвати, які б скрутні часи не переживав", - зазначив Усик.

Також стало відомо, що український спортсмен проведе три бої перед завершенням кар’єри. Зазначається, що перший бій відбудеться 23 травня в Гізі проти кікбоксера Ріко Верховена. Другий - з переможцем зустрічі Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, а третій поєдинок запланований проти Тайсона Ф’юрі.

