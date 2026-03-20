Усик та Джошуа разом приїхали до Києва (відео)

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик та британський боксер Ентоні Джошуа разом приїхали до Києва.

"Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць" - написав Усик в Х, додавши відео з Джошуа в аеропорту.

В Instagram українець написав, що повертається в Україну, і "не просто так".

"Завтра відбудеться вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions. Звісно, я не можу пропустити таку подію, навіть попри те, що тренування йдуть повним ходом, а підготовка до травневого бою набирає обертів. Саме тут з’являються нові імена і починається їхня велика подорож. Буде гучно. Буде запально. І, безперечно, незабутньо", - зазначив він.

Згодом Усик у своєму Telegram-каналі повідомив, що вже прибув до України разом з Джошуа.

"Вже в Україні. Сьогодні провів невеличку екскурсію для Ентоні Джошуа, на якій розповідав про культуру нашої країни та знайомив його з нашими національними стравами", - написав боксер.

Очікується, що обидва боксери завтра відвідають турнір у Лісниках на Київщині як почесні гості. Ці змагання пройдуть під егідою власної промоутерської компанії Усика. На них володар титулів IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі Даніель Лапін проведе свій поєдинок проти латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса.

Раніше Усик оголосив, що планує провести ще три поєдинки у професійному боксі, після чого завершить кар’єру. За його словами, перший бій відбудеться 23 травня в Гізі проти кікбоксера Ріко Верховена. Другий - з переможцем зустрічі Даніель Дюбуа - Фабіо Вордлі, а третій поєдинок запланований проти Тайсона Ф’юрі, що стане їхнім третім очним поєдинком.

