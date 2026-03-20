Які б скрутні часи не переживав: Усик назвав дві речі, на які ніколи не погодився б

Також він розповів про те, як змінилося його життя після народження дитини.

Український боксер Олександр Усик в інтервʼю Vogue UA розкрив дві речі, на які він ніколи не погодився б у житті.

"Я ніколи не погоджувався виступати за іншу країну або програвати, які б скрутні часи не переживав", – сказав Усик, додаючи, що у складні часи для нього найскладнішим було залишатися вірним своїм принципам.

За словами боксера, в молодшому віці йому було складно утримувати родину на тодішню зарплату. Тому він підпрацьовував водієм чи охоронцем, щоб заробити додаткові гроші. Водночас він зазначив, що його життя кардинально змінилося після народження першої дитини.

"Вже не було пацанячої романтики й понтів. Були дім, тренування та церква. Я зустрічався з друзями, але коло звузилося. Знайомі вирішили, що в мене зіркова хвороба", – поділився боксер.

Нагадаємо, український чемпіон Усик проведе наступний бій вже 23 травня в Єгипті - на майданчику біля Пірамід Гізи. Він захищатиме свій пояс WBC проти 36-річного нідерландського бійця Ріко Верховена.

Загалом, за словами Усика, він планує провести ще три бої до завершення карʼєри. Боксер зазначив, після Верховена, він планує також поборотися з переможцем зустрічі Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі. А після цього запланований поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, що стане їхнім третім очним поєдинком.

