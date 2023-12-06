Деонтей Вайлдер планує битиметься з переможцем бою Усик - Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Деонтей Вайлдер поділився своєю думкою про майбутній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Американець вважає, що перемогу в цьому бою здобуде той, хто краще буде готовий в момент битви.

"Якщо чесно, я не знаю, хто виграє цю битву. Кожен з них може перемогти. Все залежить від того, хто почуватиметься краще, коли настане час.

Відео дня

Головне - як ти себе почуваєш, коли настає час бою. Це чесна гра для кожного з них. Кожен може здобути перемогу.

Я просто схвильований цим боєм, оскільки я нарешті дійшов до моменту, коли всі титули будуть в руках одного бійця. І я теж буду битися за всі титули. Мені не потрібно буде бігати по різних чемпіонах.

Я не повинен битися з одним, а потім намагатися забрати пояс у другого, а потім у третього. Я не отримував таких можливостей, вони продовжували бігати від мене, але тепер, коли буде боєць з усіма поясами, мої шанси будуть вище", - заявив Вайлдер в коментарі The Last Stand Podcast.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього бою стане першим в історії абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі, який буде володіти чотирма основними чемпіонськими поясами.

Крім того, переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні. Востаннє титул "абсолюту" в хевівейті вигравав Леннокс Льюїс у 2000 році.

Деонтей Вайлдер свій наступний поєдинок проведе 23 грудня цього року проти Джаррела Міллера.

Додамо, що Деонтей Вайлдер на профі-рингу провів 46 боїв (43 перемоги, 1 нічия і 2 поразки).

Вас також можуть зацікавити новини: