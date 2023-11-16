Деонтей Вайлдер бажає провести бій проти Ентоні Джошуа.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Деонтей Вайлдер озвучив ім'я свого пріоритетного суперника.

За словами американця, пріоритетом для нього є бій проти Ентоні Джошуа. "Бронзовий бомбардувальник" вважає, що поєдинок проти зіркового британця повинен стати найбільшою подією в боксерському світі.

"Все до цього йде. Минуло багато часу, і тепер для всіх, для всього світу цей бій може відбутися.

Відео дня

Це найбільший поєдинок у світі. Це більше, ніж Усик. У світі немає більш значущого бою, незалежно від того, який це вид єдиноборств.

Я проти Джошуа - це те, про що люди говорили, Це те, через що шанувальники переслідували мене та його. І сподіваюся, скоро вболівальники зможуть сказати "нарешті", - наводить слова Вайлдера Sky Sports.

Відзначимо, що свій наступний поєдинок Деонтей Вайлдер проведе 23 грудня 2023 року проти Джозефа Паркера в рамках грандіозного вечора боксу в Саудівській Аравії. В цей же вечір Ентоні Джошуа битиметься з представником Швеції Отто Валліном.

Очікується, що в разі перемог Джошуа і Вайлдер в 2024 році проведуть два бої один проти одного.

Додамо, що в послужному списку Деонтея Вайлдера 43 перемоги, одна нічия і дві поразки в 46 боях на профі-рингу. Обидві поразки американець зазнав проти Тайсона Ф'юрі. Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 29 боїв (26 перемог і 3 поразки).

Вас також можуть зацікавити новини: