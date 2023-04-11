Колишній суперник Ломаченка впевнений, що українець переможе Девіна Хейні.

Екс-чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес прокоментував майбутній бій між американцем Девіном Хейні та представником України Василем Ломаченком.

Зірковий боксер вважає, що Ломаченко зможе перемогти Хейні і відбере у нього титул абсолютного чемпіона в легкій ваговій категорії.

"Я знаю їх обох. Знаю, як працює цей бізнес. Виграє Ломаченко! Чому? Тому що Хейні - не Теофімо. Ніхто не поб'є Ломаченка.

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Я був з ним у рингу. Він розумний. У нього так багато різних тактик, які я сам ніколи не використовував і про які навіть не замислювався. Він має брудну тактику і має чисту тактику. У будь-якому випадку Ломаченко дуже досвідчений, і мені здається, що ніхто з них не готовий до цього", - розповів Теофімо Лопес в коментарі ESNEWS.

Додамо, що титульний поєдинок Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

До цього бою Девін Хейні підходить в статусі непереможного боксера. В активі американця 29 перемог у 29 боях на профі-рингу.

Василь Ломаченко за свою кар'єру провів 19 поєдинків. 17 разів українець йшов з рингу переможцем і двічі програв.

Свій останній бій Ломаченко провів у жовтні 2022 року. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів проти американця Джемейна Ортіса.

Нагадаємо, у 2020 році Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за титул абсолютного чемпіона світу за версіями IBF (1-й захист Лопеса), WBC (1-й захист Ломаченка), WBA (4-й захист Ломаченка) і WBO (3-й захист Ломаченка) в легкій вазі. Американець встановив рекорд, в 23 роки ставши наймолодшим в історії боксу абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

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