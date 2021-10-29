Британський боксер підкреслив, що це був "неприємний момент".

Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа знову висловився про бій з українцем Олександром Усиком.

В інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV Джошуа заявив, що вперше по-справжньому програв:

"Бій з Усиком став моєю першою справжньою поразкою. Не було ніяких сторонніх причин, це моя особиста відповідальність".

Він запевнив своїх фанатів, що не втратив мотивацію:

"Я не втратив мотивації, незважаючи на всі ці публікації в Instagram, в яких я посміхаюся і кажу: "Все чудово, хлопці, я програв, але я повернуся. Я зібрав свою команду вже на наступний день після бою, і це була досить неприємна розмова. У мене невелика команда, всього п'ять чоловік, які мають безпосереднє відношення до мого табору. Це був неприємний момент, не буду брехати".

Нагадаємо, що раніше Джошуа також програвав Енді Руїсу - в 2019 році він поступився технічним нокаутом.

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Автор: Антон Дудар