Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа знову висловився про бій з українцем Олександром Усиком.
В інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV Джошуа заявив, що вперше по-справжньому програв:
"Бій з Усиком став моєю першою справжньою поразкою. Не було ніяких сторонніх причин, це моя особиста відповідальність".
Він запевнив своїх фанатів, що не втратив мотивацію:
"Я не втратив мотивації, незважаючи на всі ці публікації в Instagram, в яких я посміхаюся і кажу: "Все чудово, хлопці, я програв, але я повернуся. Я зібрав свою команду вже на наступний день після бою, і це була досить неприємна розмова. У мене невелика команда, всього п'ять чоловік, які мають безпосереднє відношення до мого табору. Це був неприємний момент, не буду брехати".
Нагадаємо, що раніше Джошуа також програвав Енді Руїсу - в 2019 році він поступився технічним нокаутом.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався їй.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.