Катерина Усик звернулася до Сергія Аксьонова.

Окупаційна влада Криму заявила про плани позбавити чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Олександра Усика почесних звань.

Дружина українського чемпіона Катерина відреагувала на інформацію, що з'явилася і люто звернулася до самопроголошеного прем'єр-міністра АР Крим Сергія Аксьонова.

"Хочу передати привіт Аксьонову, не знаю, як його звуть, Сергій Валерійович, по-моєму. Коротше, біжи лола, біжи, тому що відчуваю горить у тебе вже одне місце дуже сильно.

Якщо ти навіть про нас згадав, то вже зовсім все погано. Як можна забрати те, чого не дав. Все буде Україна. Крим теж був і буде", - сказала Катерина у своєму Instagram.

Відзначимо, що Олександр Усик народився і виріс в Сімферополі, а в 2012 році отримав звання "Почесний житель Сімферополя".

Раніше дружина Олександра Усика показала, на що російські військові перетворили будинок її родини у Ворзелі. Катерина Усик зазначила, що російські окупанти не тільки понівечили доглянутий двір, а й влаштували застілля прямо біля будинку.

Крім того, в січні цього року Усик згадав, коли він востаннє був у Криму і як "кошмарять на кримському кордоні".

Зараз Усик готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.

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