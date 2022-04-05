А Леонід Кучма буде позбавлений звання "Почесний кримчанин".

Окупаційна влада Криму планує позбавити чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика відзнаки "За вірність обов’язку".

За словами Володимира Константинова, голови окупаційної державної ради республіки Крим, нагород та звань будуть позбавлені Усик, колишній прем’єр АР Крим Сергій Куніцин та колишній президент України Леонід Кучма.

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, у відповідність до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі.

Перші прізвища у цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання "Почесний кримчанин", Куніцин та Усик - відзнаки "За вірність обов’язку", - сказав Константинов для російського видання "РІА Новини".

Нагадаємо, що 35-річний Усик народився в Сімферополі.

У січні цього року Усик пригадав, коли він востаннє був у Криму та як "кошмарять на кримському кордоні".

Наразі Усик готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.

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