Британський боксер впевнений, що переможе Олександра Усика.

У суботу, 26 серпня, відбудеться бій володаря поясів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика проти Деніеля Дюбуа.

25-річний британець напередодні поєдинку заявив, що він добре підготувався до бою з українцем і має намір відібрати у нього всі пояси.

"Для мене він старий. Я повинен здолати його, зламати йому кістки, відібрати у нього все, вирвати у нього пояси. Дон Чарльз безумовно підготував мене. Це була важка робота. Давайте підемо і зробимо це. Що б там не було, це той самий момент. Це той момент, коли потрібно вийти і взяти своє. Налаштуйтеся і дивіться. Все на кону, все в цей вечір.

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Усик любить багато рухатися рингом, тому ми повинні позбавити його простору. Ми багато працювали в тренувальному таборі. Це ігри розуму", - наводить слова Дюбуа Boxing King Media.

Нагадаємо, бій Усик - Дюбуа відбудеться в польському Вроцлаві на стадіоні "Tarczynski Arena". На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBO і IBF, якими володіє українець.

В андеркарді вечора боксу в польському Вроцлаві виступлять відомі українські боксери: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші.

Додамо, що на території України бій Усика проти Дюбуа в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

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