'Цій людині не місце тут': Усик різко засудив рішення МОК щодо Росії на Олімпіаді

Для українського спортсмена принциповим залишається питання не лише національності учасників, а й їхньої особистої позиції щодо російської агресії.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово скасувати призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії, пише The Athletic.

Український боксер заявив, що люди, які підтримують російську агресію проти України, не повинні мати можливості представляти свою країну на Олімпійських іграх.

"Якщо людина підтримує війну, їй не місце на Олімпіаді. Ми не знаємо, що вона робила під час цієї війни. Можливо, саме вона причетна до вбивства української бабусі. А потім такі люди їдуть представляти свою країну на Олімпійських іграх? Для мене це неприйнятно", – заявив Усик.

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За словами спортсмена, світовий спорт не повинен допускати до змагань людей, які відкрито підтримують агресію.

"Ті, хто підтримує агресію, не повинні бути частиною світового спорту. Не може бути так, що сьогодні ви бомбите Україну, а завтра спокійно виступаєте на Олімпіаді", – наголосив Усик.

Що передувало

Позиція українського боксера пролунала на тлі рішення МОК щодо Олімпійського комітету Росії. Після рішення МОК федерації у низці видів спорту повернули РФ на світові змагання. Зокрема, з росіян повністю зняли всі обмеження у важкій атлетиці. Схоже рішення також було ухвалено в гімнастиці.

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