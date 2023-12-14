Ентоні Джошуа пояснив, чому не підтримуватиме свого співвітчизника в бою проти Усика.

На початку наступного року відбудеться історичний бій за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Іменитий британський боксер Ентоні Джошуа розповів, за кого він буде вболівати в цьому поєдинку. Він заявив, що не підтримуватиме свого співвітчизника, оскільки "Циганський король" неодноразово образливо висловлювався на його адресу.

"Не знаю, хто переможе, але я в команді Усика. Ф'юрі говорив про мене багато поганого, я ніколи не буду підтримувати того, хто мене не поважає. Це зробило б мене божевільним, а я досить врівноважений. Я буду за того, хто проявив до мене повагу", - розповів Джошуа в коментарі TNT Sports Boxing.

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Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого наступного року в Саудівській Аравії. Переможець цього поєдинку стане першим в історії абсолютним чемпіоном, який буде володіти чотирма основними чемпіонськими поясами в хевівейті.

Також переможець цього бою стане першим абсолютним чемпіоном королівського дивізіону в 21-му столітті. Останнім "абсолютом" в хевівейті був Леннокс Льюїс, який завоював цей титул в 1999 році, перемігши Евандера Холіфілда.

Додамо, що Ентоні Джошуа двічі бився з Олександром Усиком і обидва рази програв. Перший бій відбувся в 2021 році і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Реванш відбувся у 2022 році та завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

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