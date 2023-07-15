Слова Усика про плани стати президентом викликали великий резонанс в Росії.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик напередодні в жартівливій формі заявив, що планує в майбутньому стати президентом України.

Слова українського боксера прокоментував колишній чемпіон світу в першій важкій вазі, росіянин Григорій Дрозд.

"Побажання сміливе, але при тому, що відбувається на політичній арені України, одного побажання Олександра недостатньо. Я не знаю, коли він збирається завершити кар'єру. Якщо це трапиться, коли на території України настане мир, ці мрії будуть більш здійсненними. Зараз, я думаю, що це з області фантастики, якщо не брати ситуацію, при якій керівництво Америки вирішить змінити чинного президента і поставити нову фігуру.

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Можливо, Олександр дійсно хоче щось змінити, але на даний момент це неможливо. Це залежить тільки від керівництва Америки. Але цю новину, думаю, будуть обговорювати багато", - наводить слова Дрозда Metaratings.

Нагадаємо, Олександр Усик зараз готується до бою проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

Раніше українець і британець провели першу дуель поглядів.

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