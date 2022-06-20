Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик 20 серпня 2022 року проведе реванш проти екс-чемпіона Ентоні Джошуа.
Поєдинок пройде у Саудівській Аравії й організатори дали оригінальну назву видовищу: "Лють на Червоному морі".
Якщо фаворитом першого бою вважався британець, який тоді володів поясами, то тепер ситуація кардинально змінилася - букмекери в другому поєдинку бачать українця фаворитом протистояння.
Так, на звитягу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,50, а на те, що Джошуа зможе взяти реванш - 2,79. Нічия оцінюється коефіцієнтом 19,00.
Нагадаємо, що перший бій завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни у тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, котрий зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.