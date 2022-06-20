Український боксер - фаворит протистояння.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик 20 серпня 2022 року проведе реванш проти екс-чемпіона Ентоні Джошуа.

Поєдинок пройде у Саудівській Аравії й організатори дали оригінальну назву видовищу: "Лють на Червоному морі".

Якщо фаворитом першого бою вважався британець, який тоді володів поясами, то тепер ситуація кардинально змінилася - букмекери в другому поєдинку бачать українця фаворитом протистояння.

Так, на звитягу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,50, а на те, що Джошуа зможе взяти реванш - 2,79. Нічия оцінюється коефіцієнтом 19,00.

Нагадаємо, що перший бій завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.

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