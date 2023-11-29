Егіс Клімас поділився очікуваннями від поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Наступного року чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас прокоментував майбутній бій свого клієнта і розповів про проблему українця в підготовці до цієї битви.

"Ми довго-довго працювали над тим, щоб отримати цей бій, і нарешті нам це вдалося. Однозначно це буде непростий поєдинок.

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Мабуть, це буде найважчий бій в кар'єрі Олександра. Він впевнений у собі, але в той же час добре знає, що попереду буде багато роботи. Він працьовитий, хороший спортсмен і дуже хороший боєць.

Знайти спаринг-партнерів буде непросто, тому що Тайсон Ф'юрі дуже високий, з великою дистанцією, має дуже незграбний стиль і важкий, тому це буде найбільшим викликом.

Але я не сумніваюся, що Олександр переможе. Факторами будуть його робота ніг, його інтелект, боксерський IQ.

Я б навіть не сказав, що у Ф'юрі є велика сила. У нього велика вага і він спирається на бійців. Ось як він їх перемагає. Але перемогти Олександра буде непросто", - наводить слова Клімаса Boxing Talk.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього бою стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів.

Додамо, що свій останній бій Усик провів у серпні цього року проти Даніеля Дюбуа. Українець здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді і захистив чемпіонські титули WBA, WBO, IBO і IBF. Тайсон Ф'юрі в своєму останньому бою роздільним рішенням суддів переміг Френсіса Нганну. Поєдинок відбувся 28 жовтня.

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