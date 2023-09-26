Джордж Гроувз впевнений, що Олександр Усик переможе Тайсона Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі Джордж Гроувз поділився своїм прогнозом на потенційний поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Гроувз вважає, що в українського чемпіона достатньо навичок та інтелекту, щоб здобути перемогу в бою з "Циганським королем".

"Це не буде легкий бій для Усика, але я думаю, що у нього вистачить умінь, боксерського інтелекту, атлетизму і він впорається з іграми розуму Ф'юрі. Я думаю, що все, що було у Ф'юрі і що стало для нього головним атрибутом Усик вже бачив або може з цим впоратися, він завжди проводив виїзні бої і завжди виходив переможцем.

Відео дня

Ф'юрі останнім часом боксує не настільки регулярно. Після хороших перемог над Деонтеєм Вайлдером, які були кілька років тому і за якими було приємно спостерігати, йому не кидали серйозних викликів.

Усик має менший розмах рук, але він рухливий і швидкий в бою, діє під великими кутами. Усик не буде перебувати в зоні досяжності, щоб на нього спиралися, хапали і тримали. У нього є боксерські вміння, адже він чемпіон серед любителів", - наводить слова Гроувза BoxingSocial.

Очікувалося, що бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі пройде в квітні цього року. Однак команди боксерів не змогли узгодити умови контракту на поєдинок і бій був зірваний.

Свій останній поєдинок Олександр Усик провів у серпні проти Даніеля Дюбуа. Українець нокаутував британця і захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO.

Тайсон Ф'юрі свій наступний бій проведе 28 жовтня проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Вас також можуть зацікавити новини: