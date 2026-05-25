Верхувен зробив несподіваний крок після нокауту від Усика

Голландський важковаговик Ріко Верхувен категорично відмовився визнати свою поразку.

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен, який програв Олександру Усику в недавньому поєдинку, заявив, що його команда подала офіційну апеляцію щодо результатів бою.

"Офіційний протест було подано під час нашої дороги до аеропорту. Правила мають значення лише тоді, коли їх застосовують у найважливіший момент", – йдеться в Instagram Stories.

Нагадаємо, що Усик переміг Верхувена в боксерському шоу "Glory in Giza", яке проходило в Єгипті, безпосередньо біля величних пірамід.

Незважаючи на те, що бій був досить важким для українця, до 11-го раунду йому вдалося "розгадати" суперника і закінчити поєдинок технічним нокаутом. Спочатку Усик відправив Верхувена в нокдаун, нідерландець повернувся, але після низки ударів з боку українського спортсмена рефері зупинив бій.

Також Верхувен у соцмережах залишив неоднозначну публікацію, яку можна трактувати по-різному. Він запропонував залишити емоції осторонь і прочитати суддівські записки.

"Залишилася одна секунда до початку 12-го, фінального раунду. Тільки вперед і вгору! Повага Олександру Усику, для мене було честю розділити з тобою ринг. Давай влаштуємо реванш!", - написав він в Instagram і відзначив ключового організатора та інвестора головних світових боксерських поєдинків Туркі Аль аш-Шейха.

